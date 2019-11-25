Проект научно-образовательного центра мирового уровня разработал Томск

В Томске разработали проект научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. В понедельник, 25 ноября, его представят президенту РАН Александру Сергееву.

Как уточняет РИА Томск, до 2024 года в России должны появиться не менее 15 НОЦ на основе интеграции университетов, предприятий реального сектора экономики и научных организаций.

Томск включен в список из 20 городов, где есть условия для формирования НОЦ. В число пилотных регионов Томск не попал, поэтому ему предстоит пройти конкурсный отбор в 2020 году.

Презентация проекта центра пройдет в научной библиотеке Томского государственного университета. Кроме того, глава РАН планирует побывать в Томском политехническом университете и посетить научно-производственную фирму «Микран».

В октябре сообщалось, что в Томске представили технологию синтеза «скользкой керамики». Ранее ее производили только в США.