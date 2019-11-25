В Черном море погибли 14 тыс. овец

Судно, перевозившее более 14 тыс. овец, перевернулось в Румынии. Об этом сообщает Би-би-си.

Судно Queen Hind под флагом Палау вышло из порта Мидия 24 ноября в порт Джидда в Саудовской Аравии и вскоре после этого опрокинулось по неизвестной причине.

Большинство животных были заперты в клетках, поэтому выбраться им не удалось. 32 овцы смогли выплыть, их подобрали спасатели.

Экипаж, состоящий из 22 граждан Сирии, почти не пострадал, лишь одному моряку потребовалась медицинская помощь из-за переохлаждения.

Ранее 22 ноября танкер Delfi, шедший под флагом Молдавии, вблизи Одессы сел на мель и повалился на бок во время сильного шторма.