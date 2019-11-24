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Появилось видео учений ударных вертолетов в Сибири

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Фото: Минобороны РФ
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Ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» и транспортно-боевые Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили позиции условного противника во время учений в Сибири.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, вертолетчики сбросили бомбы и ударили ракетами НАР С-8 по целям, которые изображали технику противника. Выполнение задач осложняла метель.

Кроме того, вертолетчики отработали маневры ухода от средств ПВО условного противника, на предельно малых высотах огибая поверхность земли.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что военная полиция провела учения по противодействию терроризму, которые состоялись в филиале центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Хабаровске.

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