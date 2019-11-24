Неизвестные в Чили ограбили банк в ходе акции протеста

Неизвестные в ходе акций протестов в Чили ограбили отделение одного из чилийских банков на 150 млн песо (около $190 тыс.), $16 тыс., €3,8 тыс. и две единицы оружия. Об этом сообщила газета El Comercio.

Отмечается, что злоумышленники проникли в здание, используя кислородные резаки. Кроме того, в ночь протестов было зарегистрировано еще не менее пяти нападений на магазины и два поджога торговых центров.

18 октября власти Чили ввели режим чрезвычайного положения в столице и окрестностях на фоне массовых протестов после повышения тарифов на проезд в столичном метро на 30 песо (около трех российских рублей) — до 850 песо — в часы максимальной загруженности подземки.

Несмотря на обострившуюся ситуацию, правительство Чили заявило, что пересматривать тарифы на проезд в метро не собирается. 20 октября стало известно о более чем 300 пострадавших в ходе протестов, четыре человека погибли.

30 октября из-за продолжающихся протестов президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированный на ноябрь.

6 ноября стало известно, что финальный матч футбольного Кубка Либертадорес между бразильским «Фламенго» и аргентинским «Ривер Плейт», который должен был состояться в чилийской столице Сантьяго, из-за протестов перенесут в Перу.