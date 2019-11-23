Для координации шельфовых проектов в Арктике создадут новую компанию

Для госкоординации новых шельфовых проектов в Арктике создадут новую компанию. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев, сообщает «Интерфакс» в субботу, 23 ноября.

Отмечено, что мнения ведомств о том, кто будет управлять проектами, разошлись. В частности, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предлагал на эту роль «Росгеологию», а Минвостокразвития выдвинул предложение создать отдельную госкомпанию, которая станет оператором проекта на шельфе.

По словам замглавы Министерства по развитию Востока и Арктики Александра Крутикова, задачи у управляющей организации будут шире «чистой геологоразведки». Компания будет представлять интересы России в переговорах с инвесторами, в том числе с иностранными.

Шельфовые проекты в Арктике направлены на освоение углеводородных ресурсов. В частности, на разработку новых месторождений.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что для Арктики будет создан испытательный полигон нефтегазового и горнопромышленного оборудования.