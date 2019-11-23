Назван простой способ повышения самооценки

Ученые из университета штата Флорида (США) выяснили, как можно легко повысить самооценку. По словам специалистов, для этого нужно просто реже смотреться в зеркало. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу, 23 ноября, на сайте MedicalXpress.

Исследователи отметили, что проводили эксперимент исключительно на женщинах, однако его результаты актуальны и для мужчин.

«Мы обнаружили, что по сравнению с группой, которую не просили изменить свое поведение, ограничение (частого использования зеркал. — Ред.) значительно снижало неудовлетворенность внешностью, телом, уменьшало депрессию и социальную тревогу», — рассказала одна из авторов исследования Натали Уилвер.

По словам ученых, в будущем необходимо провести дополнительные исследования, однако уже полученные результаты весьма обнадеживают специалистов.

Ранее в октябре ученые Вайомингского университета (США) установили четыре главные цели, которыми руководствуется человек в своей жизни.