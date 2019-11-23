Прямой эфир

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

0
Фото: Калашников Media/kalashnikov.media
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Об этом пишет «Интерфакс» в субботу, 23 ноября.

Отмечается, что мощность «Иж» составляет до 50 киловатт в пике, скорость — до 100 км/ч. На электромобиле установлена литий-ионная батарея, которой хватает на восемь часов.

Модель создана для «интересной и быстрой езды» и принадлежит к типу мотоциклов Cafe Racer.

Сейчас концерн создает линейку электрических мотоциклов — гражданского и военного назначения. Срок запуска серийного производства «Ижей» не называется.

В феврале стало известно, что концерн «Калашников» работает над созданием мотоцикла «Иж». Он станет частью проекта «Кортеж», в рамках которого производятся отечественные седаны, внедорожники-кроссоверы, микроавтобусы и лимузины Aurus для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
«Калашников» начал разработку малогабаритных автоматов для самообороны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019