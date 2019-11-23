«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Об этом пишет «Интерфакс» в субботу, 23 ноября.

Отмечается, что мощность «Иж» составляет до 50 киловатт в пике, скорость — до 100 км/ч. На электромобиле установлена литий-ионная батарея, которой хватает на восемь часов.

Модель создана для «интересной и быстрой езды» и принадлежит к типу мотоциклов Cafe Racer.

Сейчас концерн создает линейку электрических мотоциклов — гражданского и военного назначения. Срок запуска серийного производства «Ижей» не называется.

В феврале стало известно, что концерн «Калашников» работает над созданием мотоцикла «Иж». Он станет частью проекта «Кортеж», в рамках которого производятся отечественные седаны, внедорожники-кроссоверы, микроавтобусы и лимузины Aurus для перевозки и сопровождения первых лиц государства.