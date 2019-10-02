Две гимнастки без страховки пролетели на параплане

Две спортсменки выполнили трюки на высоте 600 м без страховки. Экстремалки приехали в Новосибирск специально для выполнения полета — Анжела Кулагина из Москвы и Наталья Косарева из Санкт-Петербурга. Программа на прикрепленных к параплану веревках продлилась 8 минут.