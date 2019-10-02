Жители Хакасии жалуются на отсутствие тепла в жилых домах

В городе Сорск в Хакасии замерзают люди. Батареи холодные, горячей воды нет. Хотя ночные температуры уже ниже нуля. Подобная ситуация была и в прошлом году, тогда тоже жители республики буквально замерзали у себя дома. Задолженность коммунальщиков за электроэнергию сейчас составляет 1,5 млрд рублей. Уже сегодня могут отключить 12 предприятий, в том числе и жизненно необходимые. Из бюджета республики на отопление выделили 5 млн рублей. Прокурор республики поручил начать проверку по факту публикаций в местных СМИ. Главное — найти виновного и исправить ситуацию до наступления зимы.