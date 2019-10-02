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Военные уточнили данные об испытаниях элементов ПВО в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Минобороны разъяснили появившуюся сегодня информацию об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы С-500. Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, «к сожалению, у некоторых псевдоэкспертов, действия опередили мысли».

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«С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что система противовоздушной обороны в САР выстроена по объектовому принципу с задачей надежного прикрытия с воздуха российских военных объектов Тартус и Хмеймим от всех классов баллистических и аэродинамических целей. В созданной эшелонированной системе ПВО задействованы новейшие российские комплексы С-400, «Панцирь-С», «ТОР-М2» и истребители Су-35С во всем диапазоне высот и скоростей.

Что касается испытаний ЗРС С-500 в сложных климатических условиях, то, по данным Минобороны, на российском полигоне «Ашулук» условия эксплуатации для любых комплексов ПВО нисколько не легче».

Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем. При необходимости отдельные элементы создаваемых систем могут испытываться в реальных боевых условиях.

Ранее о тестировании в САР отдельных элементов ПВО сообщили «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе. По их информации, испытания были признаны успешными.

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