Названы любимые острова россиян

Сервис по поиску билетов и планированию путешествий составил рейтинг самых популярных у россиян островов. Оказалось, самым любимым является Кипр. Здесь сошлись несколько факторов: красивая природа, отличный сервис и экономические соображения — билеты в обе стороны на Кипр обойдутся в 20 тыс. рублей. Второе и третье место соответственно у Бали и Пхукета — туда можно слетать минимум за 40 тыс. рублей. Следующим по популярности островом стала Шри-Ланка, куда авиабилеты из России можно купить в среднем за 32 тыс. рублей. Несомненные достоинства страны — визовый режим, безопасность, питание. На пятом месте — Мальта, авиабилеты в которую доступны в среднем за 21,5 тыс. рублей. Для любителей истории и архитектуры место для отдыха лучше, чем это островное государство, найти сложно. За те же деньги туристы приобретают билеты на Крит — шестой по востребованности остров среди граждан нашей страны. Идеально подходит для поклонников мифов и легенд Древней Греции.