В Перу не менее 23 человек погибли при падении автобуса в пропасть

Автобус в Перу сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. Трагедия произошла в провинции Киспиканчи, которая входит в регион Куско, известный туристическими объектами, такими как древний город Мачу-Пикчу. Сообщается о 23 погибших, число раненых составляет около 30. Причины ДТП пока не установлены.