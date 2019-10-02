Украинские радикалы устроили митинг против «формулы Штайнмайера»
1 октября националисты вышли к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского из-за согласования «формулы Штайнмайера». Пришедшие были с флагами националистической партии «Национальный корпус» и большой вывеской с надписью «Нет капитуляции!».
1 октября националисты вышли к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского из-за согласования «формулы Штайнмайера». Пришедшие были с флагами националистической партии «Национальный корпус» и большой вывеской с надписью «Нет капитуляции!».