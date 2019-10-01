Число смертей от вейпов в США достигло 15 

В США число курильщиков, погибших из-за вейпа, выросло до 15 человек. Жертвой электронных сигарет стал 65-летний житель Небраски. Мужчина ушёл из жизни ещё в мае, причину выяснили только сейчас. Всего в США после появления вейпов к врачам обратились 800 человек. Главная жалоба любителей «попарить» — проблемы с дыханием.