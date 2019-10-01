С 1 октября в жилых домах запрещены хостелы

С 1 октября в жилых помещениях запрещены хостелы. Закон касается мини-гостиниц в многоквартирных домах. Теперь хостелы должны иметь отдельный вход, соответствовать нормам безопасности и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией и сейфами. Также арендодателям запрещено использовать термины «отель», «гостиница» и «хостел» в рекламе. Нарушителей ждут санкции. В управлении гостиничного хозяйства городского комитета Москвы по туризму отметили, что хостелы могут сменить название на «доходные дома» или «жилые комнаты».