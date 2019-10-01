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В «Ленкоме» прощаются с режиссёром Марком Захаровым

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В Москве прощаются с режиссёром и художественный руководителем московского театра «Ленком» Марком Захаровым. Народный артист СССР ушёл из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет. Он руководил театром с 1973 года. За 45 лет работы поставил более 40 спектаклей. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях «Юнона и Авось», «Тиль» и «Жестокие игры» блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов. Свои соболезнования выразили первые лица государства. Труд Захарова получил высокую оценку. Он трижды лауреат Государственной премии России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Похоронят режиссёра на Новодевичьем кладбище.

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