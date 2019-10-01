1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. На военную службу направят около 132 тыс. человек. Осенний призыв продлится до 31 декабря. Он пройдет во всех 85 регионах страны. Педагогических работников осенью традиционно призывать не будут, так как их призывают раз в год — с 1 мая по 15 июля. Россияне, проживающие в сельской местности и занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября до конца года. Также в этом году могут значительно увеличить штрафы для граждан, которые состоят на воинском учете и не выполняют свои обязанности перед военкоматом, например не сообщают вовремя о смене месте жительства.