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Опубликовано видео с телефона убитого отца сестер Хачатурян

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В Сети появилось видео с телефона Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его дочерей. На кадрах видно, как отец наказывает девочек за съеденные конфеты. Найденные в телефоне Михаила видеозаписи приобщили к материалам уголовного дела. Его расследование уже завершено.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору. По словам девушек, они нескольких лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. Следствие подтвердило факт истязаний и домогательств, но дело в отношении Михаила Хачатуряна не завели.

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