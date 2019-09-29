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Шойгу отметил готовность создателей БПЛА лететь в Сирию за свои деньги

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства Обороны РФ
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил энтузиазм молодых отечественных конструкторов, создавших новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для вооруженных сил страны, которые были готовы лететь в Сирию за личные деньги для испытания там своих разработок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра, которые он произнес в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье, 29 сентября.

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«Меня удивили ребята, молодые конструкторы, которые приходили и, «ну вот доработали, вот все показали. Мы готовы за свои деньги ехать туда в Сирию, дайте нам только возможность попробовать, показать, что это будет», — сказал Шойгу, добавив, что конструкторы демонстрировали эффективность своих разработок в Сирии и за четыре года оснастили армию передовым вооружением.

Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас БПЛА уже пошло в серию, и это такие системы, которых нет у иностранных коллег.

В декабре 2018 года представители Научно–производственной фирмы «Микран» рассказали о создании первого малого ударного беспилотника в России. Аппарат может перехватывать дроны и применять фугасные бомбы. Он проходит летные испытания.

В том же месяце на расширенном заседании коллегии Минобороны глава этого ведомства сообщил, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности будут поступать в войска в 2019 году. Позже в эфире телеканала «Звезда» замминистра военного ведомства Алексей Криворучко уточнил, что в этом году в войска поступит БПЛА «Орион», отмечает ТАСС.

По данным агентства, в России разрабатываются нескольких типов ударных беспилотников. Это «Орион» массой 1 т, «Карнивор» массой 150 кг, разведывательно-ударный беспилотник массой до 5 т «Альтаир» и тяжелый ударный беспилотник шестого поколения «Охотник» заявленной массой до 20 т. Кроме того, на Параде Победы 9 мая 2018 года были представлены ударные БПЛА «Корсар» и «Катран».

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