В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу. Вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых прекратилась, в него включен аналогичный электронный документ.

В новый документ входит тот же набор данных, что и в бумажный полис. Получить его можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или госуслуг, так и в территориальном управлении Пенсионного фонда или МФЦ, передает «Эхо Москвы».

Бумажные СНИЛС, выданные ранее, сохраняют силу и их обмен не требуется.

Выдавать бумажные свидетельства пенсионного страхования в России перестали в апреле. Для получения государственных и муниципальных услуг теперь требуется только справка с номером счета.