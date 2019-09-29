Прямой эфир

В России изменился список документов для приема на работу

0
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу. Вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых прекратилась, в него включен аналогичный электронный документ.

Каждому россиянину дадут единый номер
В 2019 году данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному идентификатору

В новый документ входит тот же набор данных, что и в бумажный полис. Получить его можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или госуслуг, так и в территориальном управлении Пенсионного фонда или МФЦ, передает «Эхо Москвы».

Бумажные СНИЛС, выданные ранее, сохраняют силу и их обмен не требуется.

Выдавать бумажные свидетельства пенсионного страхования в России перестали в апреле. Для получения государственных и муниципальных услуг теперь требуется только справка с номером счета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ПФР назвали сроки перевода СНИЛС в электронный формат
В России больше не будут выдавать бумажные СНИЛС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019