Land Rover_листалка_1

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Jaguar Land Rover Максимальный размер дисков — 21 дюйм, а минимальный — 17 дюймов
Фото: Jaguar Land Rover
Максимальный размер дисков — 21 дюйм, а минимальный — 17 дюймов
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Jaguar Land Rover Силовая структура кузова стальная, а наружные панели в основном алюминиевые. Капот снабдили подушкой безопасности для пешеходов
Фото: Jaguar Land Rover
Силовая структура кузова стальная, а наружные панели в основном алюминиевые. Капот снабдили подушкой безопасности для пешеходов
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Jaguar Land Rover Головные фары полностью светодиодные, с новой графикой
Фото: Jaguar Land Rover
Головные фары полностью светодиодные, с новой графикой
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Jaguar Land Rover И фонари — тоже
Фото: Jaguar Land Rover
И фонари — тоже
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Jaguar Land Rover Багажник объемом 897 л может быть увеличен до 1 794 л, если сложить спинки задних сидений
Фото: Jaguar Land Rover
Багажник объемом 897 л может быть увеличен до 1 794 л, если сложить спинки задних сидений
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Jaguar Land Rover Задний ряд просторный, половинки дивана можно двигать, а спинки наклонять. Есть подогрев и простой блок управления климатом. На бездорожье пассажиры могут держаться за ручки
Фото: Jaguar Land Rover
Задний ряд просторный, половинки дивана можно двигать, а спинки наклонять. Есть подогрев и простой блок управления климатом. На бездорожье пассажиры могут держаться за ручки
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