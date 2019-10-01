Пройтись с Председателем: Китай празднует 70-ю годовщину Республики

Ровно 70 лет назад, 1 октября 1949 года, на пекинской площади Тяньаньмэнь была провозглашена Китайская Народная Республика. С тех пор в стране многое изменилось, некогда отсталая азиатская империя стала одним из самых могущественных государств мира, но неизменным остается уважение к председателю Мао и другим вождям КПК, а также бережное отношение к собственной истории вообще. Как Китай готовился отметить юбилей — в фотогалерее «Известий»