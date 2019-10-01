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Пройтись с Председателем: Китай празднует 70-ю годовщину Республики

Главный праздник КНР в этом году отмечается с размахом
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Jason Lee
Ровно 70 лет назад, 1 октября 1949 года, на пекинской площади Тяньаньмэнь была провозглашена Китайская Народная Республика. С тех пор в стране многое изменилось, некогда отсталая азиатская империя стала одним из самых могущественных государств мира, но неизменным остается уважение к председателю Мао и другим вождям КПК, а также бережное отношение к собственной истории вообще. Как Китай готовился отметить юбилей — в фотогалерее «Известий»
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Jason Lee
Костюмированное представление «Оборона Яньаня» (один из центральных эпизодов Гражданской войны) каждый день разыгрывается перед тысячами туристов среди естественных декораций
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Jason Lee
Рестораны с революционной тематикой в интерьере и меню очень популярны и среди самих китайцев, и у западных туристов
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Jason Lee
Спрос на бюсты Мао Цзе-дуна не падает уже много десятилетий. Портрет основателя государства и сегодня остается непременным атрибутом любого госучреждения, но многие китайцы считают нужным иметь изображение Мао и у себя дома
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Jason Lee
Костюмы и бутафорское оружие, используемые в спектакле «Колыбель революции» государственного театра в Яньане
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS
Рабочие на фабрике в Цзясине готовят дополнительные партии сувенирных флажков — должно хватить на всех желающих
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Jason Lee
В спектаклях и представлениях на революционную тематику заняты и самые маленькие актеры
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Jason Lee
Политучеба на выезде: экскурсия по штаб-квартире 8-й армии НОАК в Яньане. Здесь планировали военные действия Мао Цзе-дун и Чжоу Эньлай
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Aly Song
Репетиция посвященного подвигам воинов НОАК балета «Яркая красная звезда» на сцене Шанхайской оперы
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Jason Lee
Сфотографироваться у памятника Мао перед Музеем революционной славы в Яньане — непременная часть любой турпоездки в город
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Китайские пионеры на церемонии вручения государственных наград в Доме народных собраний КНР
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Подготовка к празднованию юбилея Китайской Народной Республики
Фото: REUTERS/Jason Lee
Не всем, впрочем, достаются роли героев революции: этот молодой человек изображает солдата Гоминьдана в представлении «Оборона Яньаня»
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