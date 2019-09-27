Швейцарский поход Суворова повторили спустя 200 лет

С 22 по 26 сентября состоялся автопробег о следам великого полководца Александра Суворова. Мероприятие было приурочено к 220-летию исторического перехода русских войск через Альпы. Участники повторили путь, который русская армия проделала во время итальянского и швейцарского походов. В колоне прошли «Волги», «Победы» и «Жигули». Подробности — в сюжете «Известий»