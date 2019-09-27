Поправки в семейный кодекс приняли в Башкирии

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли законопроект, предусматривающий поправки в семейный кодекс. Они расширяют список категорий граждан, которые могут претендовать на выплаты алиментов.

Теперь это право распространяется на совершеннолетних нетрудоспособных граждан республики предпенсионного возраста — женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. По словам председателя парламента Константина Толкачева, это связано с недавним повышением предпенсионного возраста. Речь идет о категории лиц, нуждающихся в особой защите в силу возраста и состояния здоровья.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», инициатива позволяет претендовать на получение алиментов нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, отчимам и мачехам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Алименты обязаны получать нетрудоспособные нуждающиеся супруги и нетрудоспособные нуждающиеся бывшие супруги, ставшие такими до расторжения брака или в течение одного года с момента расторжения брака.