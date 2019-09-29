Сепаратный Кашмир: что происходит в мятежном индийском штате

Анчар — один из районов Сринагара, столицы индийского штата Джамму и Кашмир, который потерял свой особый статус 5 августа. В этот день Нью-Дели отменил 370-ю статью конституции, наделявшую штат особым статусом, и заявил о решении преобразовать его в две союзные территории с упразднением некоторых полномочий. Одновременно был введен комендантский час, закрыты школы, ограничена телефонная связь и интернет, арестованы некоторые местные политические лидеры. В штате сильны сепаратистские настроения, которые поддерживает Пакистан. Выступления подавляются с помощью индийской армии и сил безопасности. Действия Нью-Дели вызвали острую реакцию Исламабада, оспаривающего принадлежность этой территории. Обе стороны начали стягивать к границам свои войска. Джамму и Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, уже не раз становился причиной вооруженных конфликтов
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
После отмены особого статуса штата на улицах начались антиправительственные выступления
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Особенно активное участие в массовых протестах приняли женщины
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Вокруг района Анчар выросли баррикады из поваленных деревьев, опор ЛЭП и колючей проволоки
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Улицы и переулки района перекопали, чтобы преградить дорогу индийским военным
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Молодежь Анчара в масках, вооруженная камнями и палками, дежурит по ночам, согреваясь у огня горячим чаем. Люди опасаются, что полиция может проникнуть в их дома
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Во время комендантского часа улицы Кашмира пустеют
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
40-летний фермер из района Анчар рано утром приехал со своей семьей на поле, чтобы собрать урожай. «Обычно мы делали это позже, но теперь надо спешить, нас могут наказать за протесты, — говорит он. — Мы не доверяем полиции, они могут прийти сюда. А это место находится далеко от нашего района, нам надо добираться сюда на лодке»
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Студенты колледжа на время беспорядков решили организовать для детей импровизированную школу в жилом доме. «Обучение прекратилось из-за хаоса в нашем районе, — говорит Адиль, один из учителей. — Мы не позволим нашим будущим поколениям страдать из-за этого»
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Мать 15-летнего Иршала разглядывает рентгеновский снимок — в мальчика стреляли дробью. «Если сыну придется идти в правительственный госпиталь на перевязку, его будут сопровождать шесть или семь женщин, чтобы полиция его не похитила», — говорит она
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
На двери закрытого на время комендантского часа магазина висят снимки уничтоженных индийскими военными боевиков исламистских группировок
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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
35-летний портной Муштак Вани шьет флаги с символикой независимого Кашмира. «У нас нет оружия, но есть желание сопротивляться. По воле Аллаха, наши камни опаснее, чем их пули, — говорит он. — Мы получим свободу или умрем»
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