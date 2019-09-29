Сепаратный Кашмир: что происходит в мятежном индийском штате

40-летний фермер из района Анчар рано утром приехал со своей семьей на поле, чтобы собрать урожай. «Обычно мы делали это позже, но теперь надо спешить, нас могут наказать за протесты, — говорит он. — Мы не доверяем полиции, они могут прийти сюда. А это место находится далеко от нашего района, нам надо добираться сюда на лодке»