Телефонные мошенники перебираются на Украину

Телефонные мошенники все чаще звонят с территории Украины. Содержать колл-центр в соседнем государстве выгоднее, чем в России. К тому же там аферисты менее доступны для нашей полиции. Юристы уверены, шансы вернуть свои деньги при использовании такой мошеннической схемы стремятся к нулю. При этом сотрудники служб безопасности банков всё же советуют обращаться в правоохранительные органы.