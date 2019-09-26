Появились кадры из IV энергоблока Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Разрушенное здание до сих пор источает радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму. На посетителей надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.