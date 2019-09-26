Прямой эфир

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

0
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Франции умер в возрасте 87 лет. Об этом журналистам сообщила его семья. Политический деятель Франции прошел путь от госслужащего до главы государства. Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года в процветающей парижской семье руководителя авиационной компании и домохозяйки. Он 3 месяца служил моряком на угольном транспорте. Записался во французскую армию, добровольцем отправился на войну в Алжире. Политическая биография Ширака началась в 1962 году - премьер назначил его начальником личного штаба. Позже Ширак получил пост министра сельского хозяйства, затем главы департамента внутренних дел. В 1974 году он стал главой Кабинета министров. В 1995 году Жак Ширак выиграл выборы президента. Он подписал договор о прекращении ядерных испытаний и отказался от ликвидации военных баз на африканском континенте. Кроме того, глава Франции признал ответственность за преступления против еврейской нации, совершенные в годы Второй мировой войны. В 2002 году Ширака повторно избрали президентом. На международном уровне глава французского государства объединился с президентом России Владимиром Путиным против американо-британской коалиции, участвовавшей в боевых действиях в Ираке. После ухода с должности Ширак создал именной фонд, который занялся гуманитарной деятельностью, направленной на предотвращение конфликтов, обеспечение жителей планеты водой и земельными ресурсами и сохранение культурного разнообразия населения планеты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019