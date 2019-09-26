Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции умер в возрасте 87 лет. Об этом журналистам сообщила его семья. Политический деятель Франции прошел путь от госслужащего до главы государства. Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года в процветающей парижской семье руководителя авиационной компании и домохозяйки. Он 3 месяца служил моряком на угольном транспорте. Записался во французскую армию, добровольцем отправился на войну в Алжире. Политическая биография Ширака началась в 1962 году - премьер назначил его начальником личного штаба. Позже Ширак получил пост министра сельского хозяйства, затем главы департамента внутренних дел. В 1974 году он стал главой Кабинета министров. В 1995 году Жак Ширак выиграл выборы президента. Он подписал договор о прекращении ядерных испытаний и отказался от ликвидации военных баз на африканском континенте. Кроме того, глава Франции признал ответственность за преступления против еврейской нации, совершенные в годы Второй мировой войны. В 2002 году Ширака повторно избрали президентом. На международном уровне глава французского государства объединился с президентом России Владимиром Путиным против американо-британской коалиции, участвовавшей в боевых действиях в Ираке. После ухода с должности Ширак создал именной фонд, который занялся гуманитарной деятельностью, направленной на предотвращение конфликтов, обеспечение жителей планеты водой и земельными ресурсами и сохранение культурного разнообразия населения планеты.