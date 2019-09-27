Сверхновая звезда: Китай открыл крупнейший в мире аэропорт

В столице Китая открылся новый международный аэропорт Дасин. На его строительство ушло 5 лет и 450 миллиардов юаней. Здание в виде шестиконечной звезды, построенное по проекту Захи Хадид, стало крупнейшим терминалом в мире - оно имеет площадь 700 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность составляет 45 миллионов человек в год. После строительства второго терминала максимальная ежегодная пропускная способность аэропорта достигнет 100 миллионов пассажиров
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Фото: Getty Images/VCG/Chen Xiao
Интерьеры в каждом из шести ответвлений здания разные, но все связаны с культурным традициями Китая - шелкографией, искусством садоводства, выращивания и приготовления чая, изготовления фарфора
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Фото: Getty Images/VCG/Chen Xiao
В конструкции здания применены технологии, которые помогают сократить потребление энергии - естественные вентиляция и освещение, система сбора и использования дождевой воды
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Фото: Getty Images/VCG/Chen Xiao
В терминале 82 гейта, путь до его центра из любой точки занимает не больше 8 минут
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Фото: Getty Images/Visual China Group/Qin Fei
Первый и второй этаж терминала - прилет международных и внутренних рейсов. На третьем расположены автоматические стойки регистрации для вылетов внутренних рейсов. На четвертом - традиционные стойки регистрации, которые обслуживают вылеты международных и внутренних рейсов. Остальные этажи - зоны отдыха и технические службы. К каждому этажу с подземной железнодорожной станции ведут эскалаторы
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Фото: Getty Images/VCG/Chen Xiao
На железнодорожной станции, расположенной под зданием аэропорта, имеется 5 линий. Поезда по ним могут двигаться со скоростью до 300 км/ч. Продолжительность поездки на скоростном поезде из центра Пекина составляет 20 минут
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Фото: Getty Images/Visual China Group/Qin Fei
Аэропорт занимает территорию в 47 квадратных километров и имеет 8 взлетно-посадочных полос. Для его строительства снесли 11 населенных пунктов, 24 перенесли в другое место, перемещению подверглись около 20 тысяч человек
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Фото: Getty Images/VCG/Chen Xiao
До появления Дасина крупнейшим международным аэропортом был Шоуду, открытый в 1958 году в 20 км от Пекина. Он сильно перегружен - занимает второе место по пассажиропотоку в мире, принимая ежегодно более 100 млн человек
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Фото: Getty Images/VCG/Chen Xiao
Новый аэропорт Председатель КНР Си Цзиньпин торжественно открыл 25 сентября, за несколько дней до празднования 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики. В тот же день он принял первые рейсы
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Фото: Getty Images/VCG/Chen Xiao
Расстояние от центра Пекина до аэропорта Дасин составляет 46 километров. Ожидается, что он даст новый толчок развитию региона, став крупнейшим транспортным узлом, где пересекаются региональные и высокоскоростные железные дороги, крупные автомагистрали, международные воздушные трассы
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