Сверхновая звезда: Китай открыл крупнейший в мире аэропорт

В столице Китая открылся новый международный аэропорт Дасин. На его строительство ушло 5 лет и 450 миллиардов юаней. Здание в виде шестиконечной звезды, построенное по проекту Захи Хадид, стало крупнейшим терминалом в мире - оно имеет площадь 700 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность составляет 45 миллионов человек в год. После строительства второго терминала максимальная ежегодная пропускная способность аэропорта достигнет 100 миллионов пассажиров