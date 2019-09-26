Чулпан Хаматова и Евгений Миронов прибыли на фестиваль в Барнаул

Актеры столичного Театра Наций прилетели в Барнаул на закрытие фестиваля «Здравствуйте, люди!», посвященного 90-летию Василия Шукшина. В аэропорту торжественно встретили Евгения Миронова и Чулпан Хаматову.

Театр Наций в четверг, 26 сентября, покажет спектакль Алвиса Херманиса «Рассказы Шукшина», пишет altapress.ru. Замысел постановки родился у режиссера после посещения алтайского села Сростки, где 25 июля 1929 года родился Шукшин.

Театральный фестиваль «Здравствуйте, люди!» начался в Барнауле 18 сентября. На сцене театра драмы представили свои работы труппы из Москвы, Новокузнецка, Омска и Твери. Выступление Театра наций завершит серию показов.