В Швеции российское грузовое судно село на мель

Грузовое судно с российскими моряками село на мель в Швеции. По данным береговой охраны, капитан уснул во время управления, возможно, он был в нетрезвом состоянии. Сейчас ведется расследование, мужчину могут задержать. Судно следовало под флагом Гибралтара из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчёпинг. Все семеро членов экипажа — россияне. Их состояние морские власти Швеции оценивают как удовлетворительное. Повреждений судна не зафиксировали.