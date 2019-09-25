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Британский парламент возобновил работу

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Парламент Великобритании возобновил работу после вынужденного перерыва. Приостановить заседания пришлось после инициативы премьер-министра Бориса Джонсона. Он решил заморозить работу парламента до 14 октября, чтобы при любых условиях добиться Brexit. Более того, он убедил королеву его поддержать. Накануне Верховный суд Британии принял уникальное решение, фактически признав Джонсона виновным в злоупотреблении властью. По мнению судейской коллегии, он неправомерно отправил парламент на долгий перерыв перед самым запланированным выходом страны из Евросоюза. Оппоненты Джонсона говорят, что теперь он обязан уйти в отставку. Британские политики называют это решение мощнейшим ударом по премьеру, и представители оппозиции немедленно заявили, что премьер-министр в такой ситуации не может не уйти в отставку. Но Джонсон думает иначе. В первом после суда комментарии премьер дал понять, что пока уходить не собирается, а, наоборот, намерен остаться и добиться того, против чего выступает парламент — выхода из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.

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