52 тысячи россиян могут потерять работу в сентябре

Более 50 тыс. россиян могут потерять работу в этом месяце. В распоряжении «Известий» оказались тревожные данные Росстата. По расчетам ведомства, в первую очередь в зоне риска работники обрабатывающих производств. В металлургической, лесной и нефтехимической отраслях уволить собираются 12,5 тыс. человек. Также лишиться работы могут почти 8 тыс. госслужащих и 5 тыс. работников образовательной сферы. Под сокращение попадут и те, кто занят в сферах строительства, здравоохранения, страхования, научной деятельности, транспорта и сельского хозяйства. Прогнозы Росстат сделал на основании данных, которые предоставили сами же работодатели, они обязаны отчитываться о будущих планах по сокращениям.