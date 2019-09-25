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Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

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Спикер палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси объявила об официальном запросе о начале процедуры импичмента Дональда Трампа. Неформальный лидер умеренных демократов анонсировала официальное расследование. Поводом послужили обвинения американского лидера в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Трамп уже ответил на это решение твитом: «PRESIDENTIAL HARASSMENT!». В истории США процедуру импичмента запускали трижды. Сама по себе эта инициатива еще не означает, что Трамп будет лишен поста президента. Пока демократы только пытаются понять, есть ли основания для объявления импичмента.

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