Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Торжественная церемония началась в 09:20 по местному времени (04:20) мск. Присутствующие прослушали гимн, затем была перерезана лента, а о левый борт корабля разбита бутылка шампанского.

В китайском военном ведомстве отметили, что корабль оснащен «значительными возможностями для проведения морских десантных операций и выполнения других задач».

Далее экипаж проведет работы по наладке аппаратуры, постановке корабля на якорь, а также состоятся ходовые испытания.

В июне военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3. Твердотопливная ракета третьего поколения JL-3 будет использоваться для оснащения китайских атомных ракетных подводных лодок следующего поколения.