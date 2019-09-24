На Северном Кавказе активно обновляют энергетический комплекс

На Северном Кавказе проводится модернизация энергетического комплекса. Министр энергетики России посетил регион, а также провел расширенные совещания в Северной Осетии и Ингушетии.

По его словам, один из важнейших вопросов, находящихся в настоящее время на контроле кабмина, — обеспечение своевременных и полноценных расчетов за поставляемую электроэнергию всеми потребителями. Для его решения Новак поручил в кратчайшие сроки завершить процесс консолидации электросетевых активов региона на базе группы «Россети».

Кроме того, министру представили стратегические проекты по развитию и надежности энергосистемы Северного Кавказа. Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский объяснил, что они относятся к объектам единой национальной сети федерального значения.

«При соблюдении сроков строительства, а мы не сомневаемся, что всё, что указано, мы выполним, это кардинальный вклад в надежность не только энергоснабжения Северной Осетии, но и в целом единой национальной общероссийской сети», — отметил он.

В ходе визита Новака состоялось торжественное открытие одного из представленных объектов — подстанции «Плиево Новая». Кнопку запуска подстанции нажали министр энергетики, гендиректор «Россетей» и глава Ингушетии Махмуд Али-Калиматов. Ее мощности достаточно для того, чтобы обеспечить электричеством аэропорт Магаса, десяток заводов, школ и детских садов. Объект полностью оснащен оборудованием российского производства.

«И высоковольтные ввода, разъединители, подходящие линии, все, 100% производство в России, везде написано «Сделано в России». Другого нет», — подчеркнул Ливинский.