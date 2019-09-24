НМГ презентовала новый онлайн-сервис more.tv

24 сентября медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» запускает онлайн-сервис more.tv и анонсирует запуск линейки цифровых проектов more originals. Премьеры российских и зарубежных сериалов, вся библиотека телеканалов на эксклюзивной основе, большая коллекция фильмов и шоу для всей семьи от мировых студий, стриминг эфирных и платных телеканалов, важные события мирового спорта — всё это теперь будет доступно пользователям новой платформы бесплатно с рекламой или в единой подписке. С 24 сентября подписка more.tv также появится в пакетах «Ростелекома» и «МегаФон ТВ». Подробности в сюжете «Известий».