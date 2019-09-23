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«Союз-ФГ» готовится к последнему полёту

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В своему историческому последнему полёту готовится ракета-носитель «Союз ФГ». Утром ее установили на Гагаринском старте на Байконуре. Ночью, в среду, она выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-15» с тремя космонавтами. На МКС прибудут россиянин Олег СкрИпочка, американка Джессика Меир и первый космонавт из Эмиратов — Хазза аль-Мансури. Пуск станет 70-м в истории и финальным для ракеты-носителя этого типа — после на МКС космонавты будут летать исключительно на «Союзах 2.1а». К слову, и Гагаринский старт после этого также закроют на модернизацию. Реконструкция займет три года.

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