С 1 января в России вырастут цены на авто

Российские дилерские центры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года, поскольку с 1 января правительство планирует повысить утилизационный сбор. В то же время с 1 сентября импортная пошлина снизилась с 30 до 15%. Однако, несмотря на все благоприятные факторы для покупки машины до конца года, ажиотажа на рынке не ждут. В целом в этой сфере эксперты наблюдают стагнацию.