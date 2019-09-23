Хибла Герзмава начала мировое турне с концерта в Петербурге

Оперная певица Хибла Герзмава начинает мировое турне с концерта в Большом зале филармонии им. Шостаковича в Петербурге.

В репертуаре: романсы и арии русских и зарубежных композиторов.

В октябре Хибла Герзмава будет петь уже для москвичей.

Этой зимой оперную диву услышат в Нью-Йорке и Лондоне, Торонто и Париже.

В январе певица родом из Абхазии отметит 50-летний юбилей.