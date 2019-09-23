Осенний марафон: в столице состоялся седьмой Московский международный марафон

22 сентября в столице прошел седьмой Московский марафон. В этом году к участию в спортивном мероприятии зарегистрировались рекордные 33 тыс. участников из 85 стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В программу марафона входили классическая дистанция в 42 км 195 м и сокращенная длиной 10 км. Также отдельно были организованы детский забег, эстафета и заезд на хендбайках и колясках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В рамках мероприятия также была организована самая большая беговая выставка России, где можнобыло приобрести беговую экипировку, спортивное питание, аксессуары и гаджеты для бега
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Маршрут марафона проходил по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и Театральному проезду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участники марафона во время забега смогли мимоходом полюбоваться знаковыми для столицы достопримечательностями: небоскребами Москва-Сити, четырьмя из семи сталинских высоток, Большим театром, зданием ФСБ, Политехническим музеем, Кремлем, Крымским мостом и Храмом Христа Спасителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На протяжении маршрута были организованы 15 пунктов питания и освежения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Городские власти подготовили для бегунов 24 т фруктов и 130 тыс. л воды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Для спортсменов с ограниченными возможностями организовали специальный заезд на спортивных колясках и велосипедах с ручным приводом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чтобы марафонцам было легче преодолевать дистанцию, на всей протяженности маршрута участников сопровождали пейсмейкеры — опытные атлеты, которые пробегут дистанцию с заданным темпом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Победу в Московском международном марафоне одержали бегуны: Искандер Ядгаров из Москвы и Марина Ковалева из Омска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Московский Марафон является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты 42,2 км и 10 км сертифицируются международной организацией с 2013 года
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