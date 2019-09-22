В Японии 19 человек пострадали из-за тайфуна

19 жителей префектуры Окинава пострадали из-за тайфуна «Тапа». Сильный ветер повредил ЛЭП — без света остались около 2 тыс. домов. В результате непогоды отменено более 400 рейсов.

Шторм двинется к острову Кюсю — здесь может выпасть до 300 мм осадков. Скорость ветра внутри тайфуна достигает 35 м/с.