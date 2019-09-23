По дортмундскому счету: Санкт-Петербург возродил «Русские сезоны»

Пылающий Париж и мирная Верона. Испанцы и римляне. Нимфы и воины. Классика Петипа и новации Клюга. В течение двух вечеров немецкая публика приобщалась к достижениям русского балета. «Известия» оценили вояж отечественных танцовщиков в Дортмунд.

Гала-концерты солистов балета Санкт-Петербурга, организованные международным фестивалем Dance Open, состоялись в рамках мультижанрового проекта «Русские сезоны», призванного познакомить западную публику с современным российским искусством. На сцену Оперного театра Дортмунда вышли солисты Мариинского и Михайловского театров, а также Театра балета им. Леонида Якобсона.

— Мы счастливы принимать у себя русских танцовщиков, — поделился с «Известиями» директор Оперного дома Дортмунда (Opernhaus) Тобиас Эйхингер. — Вы видите, что в зале полный аншлаг. И в этом нет ничего удивительного: наши зрители знают, что русский балет — вершина танцевального творчества.

Оригинал и копия

Искусство танца и представители Северной столицы в сегодняшних «Русских сезонах» занимают особое место, поскольку именно с ними был связан оригинал. На излете 1900-х годов петербургский антрепренер Сергей Дягилев и его коллеги — танцовщики, композиторы, художники — покорили Европу невиданным прежде искусством. Затем к уроженцам Северной столицы добавились москвичи, а с течением времени «Русские сезоны» стали интернациональным мероприятием. Иностранцы, участвовавшие в нем, брали русские имена — в этом случае кассовый успех был обеспечен.

Вечера в Дортмунде подтвердили мировую отзывчивость искусства балета. Петербуржцев поддержали москвичи, танцовщики балета Дортмунда и Национального балета Нидерландов. Глава Dance Open Екатерина Галанова составила программу таким образом, чтобы и публику порадовать, и артистов в лучшем свете показать. В целом это удалось, хотя и не без трудностей.

Фото: пресс-служба фестиваля Dance Open

— В театрах начался сезон, и команда собиралась сложно, но мы справились, — призналась «Известиям» Екатерина Галанова. — В программе много классики, для местных зрителей это дополнительная ценность. Что касается успеха, то его мы ожидали. Публика здесь понимающая.

На дортмундской сцене испытанная классика чередовалась с экспериментом, советские раритеты — с западным мейнстримом. Приветом дягилевской эпохе выглядело «Видение розы», созданное Михаилом Фокиным для Тамары Карсавиной и Вацлава Нижинского. Трепет ресниц, о котором Карсавина рассказывала ученицам, из опуса давно ушел, но и в теперешнем приземленном виде временами сквозит былое очарование. Во всяком случае танцевавшие «Видение» Анна Тихомирова и Иштван Симон постарались его не разрушить. Свежо смотрелись композиции Леонида Якобсона, прямого наследника Фокина. Театр его имени хранит наследие мастера, и нет сомнений, что изящному и в меру фривольному «Венскому вальсу» (исполнители Алла Бочарова и Денис Климук) уготована долгая и успешная жизнь. Китайский хореограф Ксин Пенг Ванг, возглавляющий сегодня Балет Дортмунда, пока не достиг славы советского коллеги, но, судя по искрометной композиции на музыку Астора Пьяццолы (артисты Анна Цыганкова и Константин Аллен), имеет хорошие шансы улучшить свое реноме.

Пул и пыл

Классика была представлена мощным пулом мировых хитов. Игорь Цвирко и Елена Евсеева вначале погрузились в балетную античность (па-де-Диан из «Эсмеральды»), затем преобразились в Базиля и Китри из «Дон Кихота». Партнер, помимо прочего, брал зал элегантными прыжками, а партнерша со знанием дела работала с предметами. В частности, будучи Дианой, скрутила 32 фуэте, не выпуская из рук охотничьего лука. Для полного блеска талантливой паре следовало бы исполнить виртуозно-силовое па-де-де из «Пламени Парижа», тем более что Цвирко в роли революционера Филиппа уже безотказно зажигал на родине. Но организаторы отдали выигрышный дуэт Софье Матюшенской и Андрею Сорокину, артистам техничным, хотя к воспламенению еще не готовым. Анастасия и Денис Матвиенко с фирменным блеском исполнили па-де-де из «Корсара», но подлинных высот достигли в негромком дуэте из балета «Пер Гюнт». Харизматичным танцовщикам очень шла и музыка Эдварда Грига, и хореография Эдварда Клюга.

Фото: пресс-служба фестиваля Dance Open

В каждом гала зрители выбирают своих любимцев, и не всегда критерием становятся безупречные прыжки и вращения. Семейная пара Ирина Перрен и Марат Шемиунов не злоупотребляет ни тем ни другим, сделав ставку на головокружительные поддержки и море обаяния. Этого вполне хватило, чтобы каждый их выход сопровождался криками восторга. Особенно порадовала реакция публики на старинную советскую композицию «Весенние воды», которую Асаф Мессерер поставил на музыку одноименного романса Рахманинова. У нас ее нередко поругивают за пафосность и помпезность, а в Германии она в очередной раз доказала свою жизнеспособность.

Финальный комплимент собрал на сцене всех участников, и трудно сказать, кто первенствовал в этом соревновании виртуозов. Впрочем, герои дортмундского гала более склонны не к соперничеству, а к сотрудничеству. По словам Екатерины Галановой, уже достигнута договоренность о приезде в Санкт-Петербург Дортмундского балета со спектаклем «Сон в летнюю ночь» в постановке Александра Экмана. Российская премьера состоится на весеннем фестивале Dance Open.