Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров

Пожарные тушат торговый центр «Максим» о Владивостоке. Пламя успело распространиться по площади в 1 тыс. кв. м, частично обрушились конструкции здания.

Пожар начался в шесть утра по местному времени, посетители должны были прийти через несколько часов, так что пострадавших нет.

Известно, что огонь возник в кафе на четвертом этаже. МЧС присвоило пожару второй ранг сложности. Движение транспорта по дорогам рядом с моллом запрещено.