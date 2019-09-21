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Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров

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Пожарные тушат торговый центр «Максим» о Владивостоке. Пламя успело распространиться по площади в 1 тыс. кв. м, частично обрушились конструкции здания.

Пожар начался в шесть утра по местному времени, посетители должны были прийти через несколько часов, так что пострадавших нет.
Известно, что огонь возник в кафе на четвертом этаже. МЧС присвоило пожару второй ранг сложности. Движение транспорта по дорогам рядом с моллом запрещено.

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