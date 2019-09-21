В поликлинике Калининграда появилась новая опция «Просто спросить»
Поликлиника в Калининграде ввела новую опцию — «Просто спросить». Талончик можно получить в терминале электронной очереди. Спрашивающих и уточняющих принимает отдельный администратор. За полторы недели такой услугой воспользовались 500 пациентов.
Поликлиника в Калининграде ввела новую опцию — «Просто спросить». Талончик можно получить в терминале электронной очереди. Спрашивающих и уточняющих принимает отдельный администратор. За полторы недели такой услугой воспользовались 500 пациентов.