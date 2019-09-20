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В РФ ужесточат правила призыва в армию

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В Минобороны разрабатывают ужесточение правил призыва. Теперь на учете военкома будут все живущие в районе мужчины призывного возраста. Даже те у кого нет прописки и регистрации по месту жительства. Данные о «фактически проживающих» будут поступать в военкомат от предприятий и вузов. Ранее уже были ужесточены правила работы медкомиссии в военкомате. Теперь перепроверять здоровье призывников будут дважды в год.

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