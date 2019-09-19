В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция по теме лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ

27 сентября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция по теме «Ситуация с обеспечением лекарственными препаратами больных ВИЧ-инфекцией».

Участники пресс-конференции:

Вадим Покровский, руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Алексей Михайлов, руководитель отдела мониторинга пациентской организации «Коалиция по готовности к лечению» ITPCru.

К участию также приглашены представители Минздрава России.

Несмотря на достигнутое Минздравом РФ увеличение количества закупаемых лекарств для пациентов с ВИЧ, пациенты в ряде российских регионов жалуются на отказы медучреждений в выдаче им необходимых лекарств. Так, в сентябре СМИ сообщили, что в российских регионах заканчивается ламивудин — лекарство, которое нужно принимать почти всем ВИЧ-инфицированным пациентам. Минздрав при этом заявлял, что принимает меры для устранения дефицита лекарства.

В пресс-центре МИЦ «Известия» эксперты обсудят, как на самом деле обстоят дела с лекарственным обеспечением АРВ-препаратами, какие меры необходимо предпринять для решения проблемы своевременной терапии, какова в целом ситуация с наличием необходимых препаратов в стране, в том числе насколько велика в настоящий момент импортозависимость и возможно ли ее устранить в краткосрочной перспективе.

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