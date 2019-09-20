Диалоговый кодекс: Счетная палата против переноса платежей в НК
Счетная палата (СП) выступила против планов Минфина перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс (НК). Об этом говорится в отчете контрольного органа. По мнению СП, характер этих сборов противоречит определению налогов и в таком виде их включать в кодекс нельзя. Также аудиторы обвинили Минфин в том, что систематизация неналоговых платежей идет медленно. СП предложила правительству установить жесткие сроки завершения этой работы. Минфин изначально планировал преобразовывать в налоги только часть платежей, сообщили в ведомстве. А длительность процесса там объяснили нехваткой информации.
Небезвозмедно
Согласно НК, главное отличие налога от сбора — это его безвозмездность и нецелевой характер. Он взимается на нужды страны в целом, а не для решения конкретных проблем. Включение в НК шести платежей (экологического, утилизационного и курортного сборов, платы за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи) в виде налогов невозможно, поскольку они не безвозмездные и аккумулируются для определенных целей. Для того, чтобы закрепить эти сборы в налоговом статусе необходимо их существенно модифицировать, пишут аудиторы. По мнению СП, эти виды перечислений можно включать в кодекс только как сборы.
От платежей, которые планируется добавить в Налоговый кодекс, бюджет получает 300 млрд рублей, говорила ранее директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. При общей налоговой нагрузке на предпринимателей в 31% ее неналоговая часть в 2017 году составила 0,79%, оценивал Минфин в Основных направлениях бюджетной политики на 2019–2021 годы. Закрепление фискального бремени на таком уровне — одна из мер одобренного правительством плана по ускорению инвестиций.
Кроме этого, СП обвинила Минфин в игнорировании других видов платежей, заслуживающих включения в налоговый кодекс. В частности, перечисления за использование водных объектов и за радиочастоты.
Минфин в последней версии законопроекта о переносе в кодекс части платежей предложил считать налогами, как минимум, два вида сбора: за вред экологии и за использование связи телеком-операторами. В ответ на просьбу «Известий» прокомментировать заявление Счетной палаты в министерстве сообщили, что не планировали преобразовывать в налоги все шесть платежей, они предлагали включить их в кодекс как сборы.
В СП также отметили путаницу с определениями в НК: под видом налога в кодексе может быть закреплен сбор и наоборот. Например, торговый платеж скорее отвечает характеристике налога, поскольку он безвозмезден.
Жесткий список
В целом работу по систематизации неналоговых платежей в СП назвали неудовлетворительной. Там отметили, что федеральные ведомства занимаются этим с 2015 года, однако пока нет ощутимых результатов. Аудиторы полагают, что необходимо вмешаться правительству: оно должно установить четкие сроки окончания оптимизации обязательных сборов, определения их статуса и уплаты.
— Итогом должен стать официальный реестр платежей, закрепленный на законодательном уровне. Процедура включения в него новых видов сборов должна быть аналогичной принятию законов: после финансово-экономического обоснования, оценки регулирующего воздействия и т.д. Платежи за пределами реестра необходимо запретить собирать, уверены аудиторы.
Сложность вопроса систематизации неналоговых платежей состоит именно в том, что их основная масса в бюджет никогда не поступала, поэтому сведений о них, в том числе у Минфина, недостаточно, сообщили в пресс-службе ведомства. Поэтому при инвентаризации были задействованы все возможные ресурсы — данные федеральных и региональных органов власти (в том числе о деятельности их подведомственных учреждений), бизнеса, а также экспертного сообщества, добавили в министерстве.
В дискуссии о неналоговых платежах схлестнулось множество сторон с разными интересами, добавил эксперт юридической компании Taxology Алексей Артюх. Кроме этого, отсутствует явная политическая воля на решение проблемы, а со стороны бизнеса нет четкого запроса, как урегулировать этот вид фискальной нагрузки. Оптимальным вариантом специалист считает создание отдельного кодекса неналоговых платежей и закрепление уголовной ответственности за неуплату части из них. Ранее такая идея обсуждалась в рамках рабочей группы при правительстве. Минфин и Минэкономразвития даже подготовили специальный список сборов, в который вошло около сотни разных платежей. Но от этой идеи было решено отказаться.
Изначально перевод шести неналоговых платежей в НК был запланирован на 2020 год. Однако затем Минфин решил его отсрочить.