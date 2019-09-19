Челябинские медики массово увольняются из-за низких зарплат

Врачи из села Октябрьское в Челябинской области готовы уйти с работы. Пять медиков уже написали заявления, их не устраивает уровень доходов. Зарплаты урезали в январе, люди вынуждены работать на три ставки. Приходится бесплатно заменять медсестер, санитарок, а иногда и диспетчеров. Оклады несколько месяцев назад подняли, при этом убрав стимулирующие выплаты. Врачи требуют вернуть надбавки за стаж и ночные дежурства. Региональный Минздрав пытается объясниться с медиками, однако пока условия начальников никого из них не устроили.