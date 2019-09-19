Билеты на самолёт в экономклассе в 2019 году подорожали на 24%

Цены на полеты в экономклассе в 2019 выросли на 24,1%. Подорожание авиабилетов — самое высокое с 2008 года. В Минтранс заявляют, что увеличение стоимости не должно превышать инфляцию. Ведомство будет работать над сдерживанием роста цен. По словам экспертов, нужна финансовая поддержка государства. Придется активнее субсидировать региональные и местные перевозки.